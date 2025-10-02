جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين

وبحسب بيان الجمعية، تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية المحافظة على النشاط البدني في مراحل العمر المتقدمة، وتعزيز دور العلاج الطبيعي في مواجهة التغيرات الجسدية المصاحبة للتقدم في السن.
وتضمنت الزيارة، تقديم محاضرة توعوية تناولت أبرز التغيرات الفسيولوجية مع التقدم في العمر وطرق التكيف معها، بما في ذلك أهمية التمارين المنتظمة، والحركة المستمرة، والاستعانة باختصاصيي العلاج الطبيعي لوضع خطط علاجية فردية وفق الحالة الصحية لكل شخص.
كما تخللت الفعالية، جلسة عملية أجراها اختصاصيو العلاج الطبيعي للحضور من كبار السن، تضمنت مجموعة من التمارين الهادفة إلى تنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات.
وقدمت الجمعية تبرعًا للدار، تمثل بمجموعة من الأجهزة والأدوات الخاصة بالأطراف العلوية والسفلية، للمساعدة في التدريب الحركي وتعزيز القدرات البدنية، حيث لاقت هذه المبادرة الاجتماعية ترحيباً واسعاً من كبار السن وإدارة الدار، مشيدين بدور الجمعية في نشر ثقافة العلاج الطبيعي وتعزيز صحة المجتمع المحلي.
يشار إلى أن جمعية العلاج الطبيعي الأردنية، هي جمعية طبية مهنية علمية تُعنى بتطوير وتعزيز مهنة العلاج الطبيعي في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتأسست الجمعية عام 1980 تحت مظلة وزارة الداخلية، وتسعى منذ نشأتها إلى الارتقاء بالجانب المهني والعلمي لأعضاء المهنة، وتعزيز دور العلاج الطبيعي في النظام الصحي الأردني وخدمة المجتمع.
