"جودبي" يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي IDEX 2025 بالإمارات

الوكيل الإخباري- يشارك المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 2025 IDEX ، والذي يقام في دولة الإمارات العربية من اليوم الاثنين ولغاية 21 من الشهر الحالي، ويختص في مجال الصناعات الدفاعية، حيث يعرض المركز في الجناح الأردني العديد من المنتجات والحلول الدفاعية والأمنية وأنظمة تكنولوجيا المستقبل من خلال شركاته التابعة ووحدات أعماله.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، يعرض جودبي آلية "الوحش الكاسر" المدرعة المطورة وهي آلية مدمجة بمجموعة من الأنظمة عالية التقنية تساعد على توفير أقصى درجات الحماية للقوافل العسكرية والقوات العاملة في المناطق العملياتية، وتوفر الآلية قوة نيران فعالة ضد التهديدات وعمليات الاشتباك المحددة والمهام المتعددة والمختلفة، كما تمتاز بقدراتها التكتيكية والقتالية العالية في التضاريس الصعبة والوعرة، بالإضافة إلى قدرات المراقبة النهارية والليلية والكشف والتشويش لتتناسب مع المتطلبات والواجبات المناطة إليها سواء واجبات المهام الخاصة، الرد السريع، الاستطلاع والحماية وواجبات حفظ السلام.



ويعرض المركز أيضا نظام قاذف الدخان من عيار 40 ملم، حيث يمكن لهذا القاذف إطلاق 15 قنبلة دخانية في وقت واحد، ويمكن التحكم به إما بشكل أوتوماتيكي أو يدوي، ويمتلك مدى إطلاق يصل لغاية 200 متر مع إمكانية التوجيه الأوتوماتيكي للقنابل.



ويعرض المركز منظومة أمن الحدود المتكاملة، والتي تتكون من مجموعة من أنظمة تشويش حديثة منها منظومة التشويش المحمولة باليد (Signal Striker)، بالإضافة إلى نظام Sky storm الثابت والمتخصص للتشويش على الطائرات المسيرة.



وفي مجال صناعة الذخائر، يقوم المركز بعرض قذائف من الحجم المتوسط والكبير من عيار مورتر 81 و120 ملم، وقذائف مدفع 155 ملم، وقذائف الطائرات من نوع MK81,82,84، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الذخائر الصغيرة.



كما يقوم المركز بعرض العديد من مشاريع الواقع الافتراضي التي تم تطويرها بناءً على متطلبات المستخدم النهائي والتي من شأنها رفع جاهزية الكوادر بمهنية عالية وبأقل المخاطر والتكاليف، ومنها الطاولة الرملية الرقمية والتي وتعتبر نقله نوعية في مجال التخطيط للمعارك باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى نظام Kill House وهو نظام تدريب متقدم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وأدوات تدريب حقيقية (بندقية M4 حقيقية مزودة بمجموعة ارتداد تعمل بالهواء المضغوط) لتحاكي العمليات التدريبية الواقعية.



ويعرض المركز منتجات معدات وتجهيزات الجندي، حيث يعرض تشكيلة منوعة من السترات والخوذ الواقية من الرصاص والتي توفر حماية من جميع العيارات والذخائر الخارقة والأحذية المصممة لتتناسب مع المتطلبات العسكرية التكتيكية، كما يعرض أيضا مجموعة متنوعة من الأسلحة كالمسدس الجديد JSP 9 والذي يتميز بنظام تحرير الإبرة ووزن زناد أخف، بالإضافة إلى البنادق ومنظومات المناظير الليلية والنهارية والحرارية.



كما تشارك أكاديمية سايبرشيلد في المعرض من خلال عرض الدورات التي تقدمها، بالإضافة إلى المبادرات المحلية والعالمية التي تقوم بإطلاقها، مثل مسابقة ارميثون العالمية والمتخصصة في مجال الأمن السيبراني، والتي تستهدف الجيوش والأجهزة الأمنية.