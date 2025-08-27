"جيدكو" تدعم 150 مشروعا اقتصاديا في محافظة معان

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، أنها قدمت دعما ماليا وفنيا لـ150 مشروعا اقتصاديا في محافظة معان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ضمن جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته المؤسسة اليوم الأربعاء، في غرفة تجارة معان، استعرضت خلاله برامج الدعم المالي والفني التي تقدمها لأصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة، ضمن جولاتها الميدانية التي تنفذها للتعريف ببرامجها.



وشهد اللقاء حضور عدد من أصحاب المشاريع والأفكار الريادية، إلى جانب مجموعة من الشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث قدم فريق فني متخصص شرحا لآليات الاستفادة من البرامج والمعايير المطلوبة، إضافة إلى توضيح خطوات تقديم الطلبات إلكترونيا لتسهيل الإجراءات.



وأكدت المؤسسة أن هذه اللقاءات تنسجم مع رؤيتها في دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز قدرات المشاريع الاقتصادية، عبر تقريب خدماتها من أصحاب المشاريع والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم والرد على استفساراتهم، بما يسهم في تعميم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.



وبينت أن برامجها تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والمبتكرة لتحويلها إلى مشاريع إنتاجية، إلى جانب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي، مع التركيز على الصناعات الإبداعية عالية القيمة وتمكين المرأة والشباب للتشغيل الذاتي، خاصة في المناطق الريفية.



وأوضحت أن الدعم موجه للأشخاص فوق 21 عاما، ويتضمن منحا مالية غير مستردة تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار، إضافة إلى الدعم الفني، مع أولوية للمشاريع النوعية والاستثنائية في مجالات محددة.