"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في الكرك

الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، اليوم الأحد، في محافظة الكرك أولى جلساتها التعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي، وذلك بالتزامن مع الجولة الجديدة من برامجها الموجهة للراغبين بتحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.

وعرض فريق المؤسسة برامج تحفيز الريادة والابتكار وتمكين المرأة والشباب للتشغيل الذاتي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات عبر مشاريع صغيرة قادرة على المنافسة والاستدامة.



وفيما يخص برنامج "اعمل مشروعك"، بيّن فريق المؤسسة أن البرنامج مخصص للأردنيين ممن تجاوزوا 21 عامًا، ويهدف إلى تحفيز إنشاء مشاريع متناهية الصغر وصغيرة في مختلف المحافظات كفرص عمل قابلة للاستمرار، فيما يركز برنامج "تطوير" على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة، وتعزيز ريادة الأعمال واستخدام التقنيات الذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لرفع الكفاءة والإنتاجية.