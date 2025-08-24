"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في الكرك

وعرض فريق المؤسسة برامج تحفيز الريادة والابتكار وتمكين المرأة والشباب للتشغيل الذاتي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات عبر مشاريع صغيرة قادرة على المنافسة والاستدامة.
وفيما يخص برنامج "اعمل مشروعك"، بيّن فريق المؤسسة أن البرنامج مخصص للأردنيين ممن تجاوزوا 21 عامًا، ويهدف إلى تحفيز إنشاء مشاريع متناهية الصغر وصغيرة في مختلف المحافظات كفرص عمل قابلة للاستمرار، فيما يركز برنامج "تطوير" على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة، وتعزيز ريادة الأعمال واستخدام التقنيات الذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لرفع الكفاءة والإنتاجية.
وشرح الفريق آلية التقديم وتعبئة الطلبات للحصول على الدعم، موضحا أن المستفيدين سيحصلون على دعم فني، إضافة إلى منح مالية غير مستردة بحد أقصى (50) ألف دينار، والأولوية للمشاريع ذات القيمة العالية في الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والمحيكات، إضافة إلى التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي (الخدمات السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي)، ومشاريع السياحة العلاجية وسياحة المغامرة، والاقتصاد الأخضر، والزراعة الذكية، وكذلك الصناعات الإبداعية كالإعلام وصناعة الألعاب والتصميم.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل
-
إطلاق برنامج "دارة هاشم غرايبة" في إربد
-
أمانة عمّان تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة وحماية الطلاب مع عودة المدارس
-
العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين
-
الحكومة تدرس استبدال المواقع العشوائية لمحال المهن والحرف
-
9 آلاف حالة استفادت من العقوبات البديلة منذ بدء تطبيقها في الأردن
-
ندوة في السلط حول دور الإعلام في دعم الثوابت الأردنية
-
عطلة رسمية في الرابع من أيلول بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف