12:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن وقوع حادث سير بين 6 مركبات على طريق المطار باتجاه جسر النهضة، مما أدى إلى تباطؤ وكثافة مرورية في المنطقة.





وذكرت الإدارة أن الحادث وقع عند بداية جسر الثامن، ونتج عنه تعطل قلاب وسيارة كهربائية. وتتواجد مجموعات السير حاليًا في الموقع للتعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق.