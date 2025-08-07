حادث سير بين 6 مركبات على طريق المطار

وذكرت الإدارة أن الحادث وقع عند بداية جسر الثامن، ونتج عنه تعطل قلاب وسيارة كهربائية. وتتواجد مجموعات السير حاليًا في الموقع للتعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق.
-
