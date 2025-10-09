الخميس 2025-10-09 10:35 م
 

ترامب: إعادة جثث الإسرائيليين من غزة ستكون صعبة

الخميس، 09-10-2025 09:58 م
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين من غزة ستكون أمراً صعبا.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "أنجزنا الاتفاق وسيتم إطلاق سراح الرهائن الاثنين او الثلاثاء".

وأضاف ترامب: "الجثث مهمة بقدر ما هو مهم إطلاق الرهائن، ولكن إعادة الجثث ستكون صعبة".

وتابع: "أول شيء نريده هو استعادة الرهائن وسنرى ما سيحدث بشأن نزع سلاح حماس".

وختم قائلا: "بعض الجثث سيكون من الصعب الوصول إليها لكن سنرى ما سيحدث".

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.

