برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لتوسيع عملياتنا في قطاع غزة

الخميس، 09-10-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-  أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الخميس، عن استعداد فرق البرنامج الأممي لتوسيع عملياتها بقطاع غزة في أقرب وقت.اضافة اعلان


جاء ذلك في معرض تعليق المسؤولة الأممية عقب التوصل لاتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة.
وقالت ماكين، في تدوينة على حسابها عبر منصة شركة "إكس": "أضم صوتي إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار فورًا في غزة".

وأضافت: "يجب أن نتحرك الآن لإيصال الغذاء والمساعدات المنقذة للحياة، ولا وقت لدينا لنضيعه".

وشددت على أن "هناك حاجة ماسة إلى وصول إنساني غير مقيد للغذاء والمساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع".

وأشارت إلى أن "برنامج الأغذية العالمي موجود على الأرض، ومستعد لتوسيع نطاق عملياته، لكن علينا التحرك".
 
 
