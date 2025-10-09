برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لتوسيع عملياتنا في قطاع غزة

جاء ذلك في معرض تعليق المسؤولة الأممية عقب التوصل لاتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة.
وقالت ماكين، في تدوينة على حسابها عبر منصة شركة "إكس": "أضم صوتي إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار فورًا في غزة".
وأضافت: "يجب أن نتحرك الآن لإيصال الغذاء والمساعدات المنقذة للحياة، ولا وقت لدينا لنضيعه".
وشددت على أن "هناك حاجة ماسة إلى وصول إنساني غير مقيد للغذاء والمساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع".
وأشارت إلى أن "برنامج الأغذية العالمي موجود على الأرض، ومستعد لتوسيع نطاق عملياته، لكن علينا التحرك".
-
أخبار متعلقة
-
بوتين: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
-
ترامب: إعادة جثث الإسرائيليين من غزة ستكون صعبة
-
بوتين: إيران تبدي استعدادا لحل أزمة البرنامج النووي
-
فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب
-
تحذير أممي من محاولات لعرقلة خطة ترامب
-
ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم
-
روسيا تؤكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية
-
السيسي يعد باحتفال يليق بالاتفاق "التاريخي" حول القطاع