الخميس 2025-10-09 10:34 م
 

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الخميس، 09-10-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري- ثمن ملتقى البرلمانيات الأردنيات التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يُشكّل خطوة أساسية نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتهيئة الظروف لإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.اضافة اعلان


وأكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وتنفيذه على نحوٍ يُسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة الآثار الإنسانية الكارثية التي خلّفها العدوان.

كما أشاد الملتقى بالمواقف الثابتة والجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني منذ اليوم الأول للأزمة، في الدعوة إلى وقف الحرب ورفض التهجير وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى تحقيق السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
 
 
