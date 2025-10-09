ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وأكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وتنفيذه على نحوٍ يُسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة الآثار الإنسانية الكارثية التي خلّفها العدوان.
كما أشاد الملتقى بالمواقف الثابتة والجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني منذ اليوم الأول للأزمة، في الدعوة إلى وقف الحرب ورفض التهجير وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى تحقيق السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
-
أخبار متعلقة
-
السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة
-
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"
-
"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025
-
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية : أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون
-
لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين
-
الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر