بوتين: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقال بوتين خلال قمة روسيا وآسيا الوسطى المنعقدة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه. :"روسيا تعتقد أن مشاكل الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية، وتأمل أن يتم تنفيذ مبادرات ترمب بشأن فلسطين على أرض الواقع، روسيا وشركاؤها في رابطة الدول المستقلة يرون أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو شرط أساسي للاستقرار في الشرق الأوسط".
