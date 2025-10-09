الخميس 2025-10-09 10:35 م
 

بوتين: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الخميس، 09-10-2025 10:06 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط مرتبط بشكل وثيق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.اضافة اعلان


وقال بوتين خلال قمة روسيا وآسيا الوسطى المنعقدة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه. :"روسيا تعتقد أن مشاكل الشرق الأوسط لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية، وتأمل أن يتم تنفيذ مبادرات ترمب بشأن فلسطين على أرض الواقع، روسيا وشركاؤها في رابطة الدول المستقلة يرون أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو شرط أساسي للاستقرار في الشرق الأوسط".
 
 
