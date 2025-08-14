حادث سير على شارع الأردن

ووقع الحادث على نزول شارع الملكة علياء باتجاه الشمال، أدى إلى تدهورهما على الجزيرة الوسطية واصطدامها بعمود إنارة، مما تسبب بتباطؤ حركة السير بسبب الأزمة المرورية التي ترتبت عليه خصوصًا للسير القادم من محافظات الشمال، وللسير القادم من شارع الملكة علياء باتجاه الشمال، ويجري حاليًا سحب الأثر المروري لحين عودة الحركة إلى طبيعتها.
