الجمعة 2025-09-12 07:32 م
 

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون
حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون
 
الجمعة، 12-09-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري-  شهدت محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة توافد خلالها آلاف الزوار المحليين والعرب والأجانب إلى المواقع السياحية والأثرية والبيئية؛ مما انعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.اضافة اعلان


وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إن المحافظة استقبلت أكثر من 20 ألف زائر، شملت القلعة والتلفريك والمحمية والمسارات السياحية وراجب وغابات اشتفينا، فيما بلغت نسب إشغال المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وبيوت ضيافة بنسبة 80 بالمئة.

وأكد متابعة كوادر المديرية للمواقع السياحية والتأكد من جاهزيتها والخدمات المقدمة فيها وفق أعلى المواصفات بما يضمن راحة الزوار ويعزز من التجربة السياحية.

وأضاف، أن موقع مار الياس المعتمد من الفاتيكان كموقع للحج المسيحي استقبل منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي 17063 زائراً من داخل وخارج الأردن، مشيراً إلى أهمية الموقع الذي يضم عدداً من الكنائس الأثرية ويُعد من أبرز الوجهات السياحية الدينية في المملكة.

وقال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة، إن المحمية شهدت إقبالاً واسعاً من العائلات والزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمسارات البيئية والأنشطة السياحية المقدمة فيها، مبيناً أن المحمية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها وتوسيع برامجها الترفيهية والبيئية بما يلبي تطلعات الزوار ويحافظ على استدامة الغابات والتنوع الحيوي فيها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟

عربي ودولي 22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟

منع العقاب البدني وحمل العصا في المدارس تحت طائلة المسؤولية

أخبار محلية منع العقاب البدني وحمل العصا في المدارس تحت طائلة المسؤولية

38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين 38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"

عربي ودولي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

أخبار محلية حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

عربي ودولي الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

البطاينة: بدء إعادة تأهيل مجمع السفريات الخارجية في السلط مطلع العام المقبل

أخبار محلية البطاينة: بدء إعادة تأهيل مجمع السفريات الخارجية في السلط مطلع العام المقبل

الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

عربي ودولي الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية



 
 





الأكثر مشاهدة