مؤشر "نيكي" الياباني يرتفع أكثر من 1%

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، مقتفيا أثر مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط آمال بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي قريبا.

وصعد المؤشر 1.26 بالمئة ليغلق عند 50911.76 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 بالمئة إلى 3317.42 نقطة.