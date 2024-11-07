 
الخميس 2024-11-07 02:03 م
 

حريق ضخم يبتلع خيام في شفا بدران

لقطة من الحريق الضخم
لقطة من الحريق الضخم
الخميس، 07-11-2024 01:25 م
الوكيل الإخباري-  رصد شهود عيان نشوب حريق ضخم في بعض الخيام المتواجدة في منطقة شفا بدران بالقرب من شارع ياجوز .اضافة اعلان


وبحسب مقطع فيديو مصور ، فإن الحريق الضخم انتقل بين الخيام بشكل سريع ، بينما لم يتم التأكد حتى الآن من تواجد أصحاب هذه الخيام بداخلها أثناء الحريق.



 
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