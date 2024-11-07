حريق ضخم يبتلع خيام في شفا بدران

وبحسب مقطع فيديو مصور ، فإن الحريق الضخم انتقل بين الخيام بشكل سريع ، بينما لم يتم التأكد حتى الآن من تواجد أصحاب هذه الخيام بداخلها أثناء الحريق.
اندلاع حريق في شفا بدران#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/eyBcrZQemE— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 7, 2024
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