حزن واسع برحيل الطفلة كادي القرعان.. والتربية تنعاها

نعت وزارة التربية الطفلة الراحلة وهي طالبة في الصف السابع: "ينعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، والأمينيان العامان الدكتور نواف العجارمة والدكتورة سحر الشخاترة، ومدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور رعد الخصاونة، والأسرة التربوية الطالبة (كادي جودت القرعان) من طالبات الصف السابع الأساسي في مدرسة الطيبة الأساسية للبنات."
كما نعى مقربون الطفلة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، داعين الله عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان وأن يتغمدها برحمته.
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