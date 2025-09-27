حسان: العقبة ستكون منطلقا لأهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية

وأضاف حسان "التطور الذي تشهده العقبة تحقق بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده ورؤيته للعقبة كمركز إقليمي رائد في السياحة والتنمية والاستثمار والتقدم التكنولوجي ونموذج حي للتنمية الشاملة، وهي محط اهتمام سمو ولي العهد".
-
أخبار متعلقة
-
نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم
-
الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية
-
الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029
-
الحكومة تعفي المركبات العمومية في العقبة من رسوم الترخيص بنسبة 50%
-
المومني يكشف عن مشاريع مائية كبيرة في العقبة
-
المومني: العقبة تشكل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الوطنية
-
حسان: الأردنيون يقفون مع الشعب الفلسطيني.. ونحن نسجل بطولاتنا بهدوء
-
مؤتمر صحفي الساعة 2:30 للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته في العقبة