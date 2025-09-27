حسان: العقبة ستكون منطلقا لأهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية

01:59 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان، أن العقبة ستكون منطلقاً لأهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية؛ فهي نقطة البداية لمشروع الناقل الوطني للمياه ومشاريع السكك الوطنية، إلى جانب الاستمرار في تطوير الموانئ والمصانع، وتوسعة المشاريع السياحية فيها، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة العقبة.





وأضاف حسان "التطور الذي تشهده العقبة تحقق بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده ورؤيته للعقبة كمركز إقليمي رائد في السياحة والتنمية والاستثمار والتقدم التكنولوجي ونموذج حي للتنمية الشاملة، وهي محط اهتمام سمو ولي العهد".