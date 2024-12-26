حسان: وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان مع قضايا الشباب

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء اليوم الخميس نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها مع مختلف القطاعات والنقابات.

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وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الكبير للفنان الأردني في المشهد الوطني، لافتاً إلى أنه ستكون هناك مشاركة فاعلة للفنان الأردني في كل المهرجانات والفعاليات التي تشهدها المملكة على مدار العام.



كما أكد رئيس الوزراء أهمية دعم الدراما الوطنية التي تعكس صورة الأردن الحضارية ومكانته وثقافته، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان الأردني مع القضايا التي تهم الشباب الأردنيين.