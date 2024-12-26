حسان: وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان مع قضايا الشباب

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الكبير للفنان الأردني في المشهد الوطني، لافتاً إلى أنه ستكون هناك مشاركة فاعلة للفنان الأردني في كل المهرجانات والفعاليات التي تشهدها المملكة على مدار العام.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية دعم الدراما الوطنية التي تعكس صورة الأردن الحضارية ومكانته وثقافته، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة معنية بتعزيز تفاعل الفنان الأردني مع القضايا التي تهم الشباب الأردنيين.
ولفت الدكتور حسان إلى أهمية وجود جوائز على مستوى الدولة تعنى بتكريم المبدعين في مجالات الشعر والمسرح والغناء والموسيقى وغيرها من المجالات الفنية والثقافية، مؤكداً دور النقابة والوزارة في دعم الفنانين الشباب وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي والفني.
-
أخبار متعلقة
-
هام من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة
-
إعلان النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض
-
الديوان الملكي يعزي الشوابكة
-
مديرية الامن العام تحقق حلم نزيل في احد السجون
-
الاردن ... تجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا
-
وزير الثقافة يلتقي عددًا من الجمعيات
-
الدويري ينشر صورة هدية اُرسلت له من عائلة صاحب مقولة "حلل يادويري"
-
٨٤ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل