حسان يضع حجر الأساس لمشروع تزويد المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بالغاز

السبت، 27-09-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   وضع رئيس الوزراء، جعفر حسان، حجر الأساس لمشروع محطة تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بالغاز الطبيعي.اضافة اعلان


ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتزويد المناطق الصناعية في المملكة بالغاز الطبيعي، بهدف دعم الصِّناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من التوسُّع، وتقليل كلف الإنتاج عليها، وجلب الاستثمارات الجديدة للمناطق الصناعية، وذلك قُبيل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة العقبة.
 
 






