حسان يضع حجر الأساس لمشروع تزويد المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بالغاز

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتزويد المناطق الصناعية في المملكة بالغاز الطبيعي، بهدف دعم الصِّناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من التوسُّع، وتقليل كلف الإنتاج عليها، وجلب الاستثمارات الجديدة للمناطق الصناعية، وذلك قُبيل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة العقبة.
