حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر

الوكيل الإخباري- قرر وزير العمل الدكتور خالد البكار حظر عمل العاملين في القطاع الزراعي ومن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 4 عصرا خلال موجة الحر.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن قرار الوزير يطبق خلال أيام موجة الحر المعلن عنها من دائرة الأرصاد الجوية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2025/8/11 وحتى يوم الخميس الموافق 2025/8/14.


 وبين أن قرار الوزير استند إلى الصلاحيات الممنوحة له في نظام عمال الزراعة لسنة 2021 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023.


وأضاف الزيود أن قرار الوزير أكد على التزام أصحاب بالتدابير المطلوبة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن حماية العمال من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المنصوص عليها في القرار.

 
 
