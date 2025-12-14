الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني في أستراليا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع أستراليا الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.