الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع أستراليا الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني
-
وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية
-
سلامي يوضح حول امكانية مشاركة النعيمات بكأس العالم
-
اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
سلامي : المنتخب يعاني من غياب لاعبين مهمين وهؤلاء أبرز الغائبين
-
بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك
-
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله
-
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي