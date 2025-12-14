الأحد 2025-12-14 04:51 م

الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الأحد، 14-12-2025 04:33 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني في أستراليا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع أستراليا الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.


‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


