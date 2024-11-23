حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف

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الوكيل الإخباري- انطلاقا من حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ترسيخ وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية الهادفة إلى وضع الأطر السليمة لتعزيز وبناء الثقة والتشاركية مع كافة الشركاء والجهات المعنية في القطاع، عقد مجلس مفوضي الهيئة الخميس الماضي أولى جلساته المفتوحة برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس زياد السعايدة وبمشاركة نائب الرئيس الأستاذة زاهرة طبيشات والمفوض الجيولوجية وفاء البخيت وشارك بتقنية التواصل عبر تطبيق زوم من خارج المملكة المفوض المهندس محمد المعايعة، لمناقشة جاهزية واستعداد قطاع الطاقة خلال فصل الشتاء والمقترحات والملاحظات للمحافظةعلى استمرارية تزويد الخدمة. اضافة اعلان





وقرّر المجلس الموافقة على اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة لدى شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية والحالات الطارئة والاستثنائية.



وخلال الاجتماع المفتوح الذي شارك في حضوره مدير شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ومدير شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، ومدير شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان ونائب مدير شركة كهرباء محافظة إربد المهندس أنس الفرواتي، بالإضافة إلى فريق من برنامج دعم الطاقة في الأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمدراء المختصين والمعنيين في الهيئة. وشمل استعراض التحديات التي تواجه الشركات خلال فصل الشتاء وسبل معالجتها، والنتائج المنبثقة عن التمارين التجريبية والتي تم عكسها على خطط الطوارئ المحدّثة.



ودعا السعايدة إلى توحيد الجهود والتعاون المشترك بين شركات الكهرباء والجهات المعنية في القطاع وكوادر الضابطة العدلية في الهيئة لتعزيز الجاهزية والتخطيط الاستباقي لأي أحوال قد تفرضها الظروف الجوية والاستثنائية، والحد من حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة.



وحثّ الشركات للاستعجال في تطوير الشبكة الكهربائية لتصبح ذكية والتوسع في تركيب العدادات الذكية لضمان إدامة توصيل التيار الكهربائي للمواطنين كافة في مختلف الظروف.



وفي اختتام الاجتماع المفتوح أكدّ مجلس مفوضي الهيئة، أن باب الحوار مفتوح مع جميع الشركاء في القطاع، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل شركات الكهرباء والإجراءات الاستباقية المتخذة لتعزيز الجاهزية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بخطط الطوارئ المحدّثة، والاستمرار بالتفاعل مع الجهات الإعلامية وتنفيذ حملات مكثّفة لتوعية المواطنين بأهمية اتباع طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء لتلافي انعكاس زيادة كمية استهلاك الكهرباء بمثل هذه الظروف على قيمة الفاتورة.



وشارك في حضور الاجتماع فريق من برنامج دعم الطاقة في الأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وأمين سر مجلس المفوضين ومدير الكهرباء والطاقة المتجددة ومدير الضابطة العدلية ومدير التكاليف والتسعير ومدير المراقبة والطوارئ ومدير وحدة الرقابة الداخلية، ومستشار الرئيس السيدة ليندا الكتاوي.