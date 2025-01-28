حملة في لواء الوسطية لمكافحة مرض "العفن البني" ببساتين اللوز

وقال مدير زراعة اللواء، المهندس قتيبة عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة استهدفت بساتين اللوز التي تعرضت سابقًا للإصابة بمرض العفن البني الناتج عن فطر "المونيليا"، مشيرا إلى أن هذا المرض يسبب تقرحات على الأفرع، ويؤدي إلى موت القمم النامية، فضلًا عن التسبب في إجهاض التزهير وسقوط الثمار حديثة العقد.
وأضاف عبيدات أن بلدية الوسطية وفرت المبيدات الفطرية المتخصصة والمبيدات الحشرية، حيث تم استخدام مبيدات آمنة لا تؤثر على الثمار في مرحلة العقد، مشيرا إلى أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحملة في مناطق اللواء، معتمدة على كوادر مؤهلة ومجهزة بالآليات اللازمة لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
من جهته، أوضح رئيس شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الكورة، محمد هيلات، أن فطر "المونيليا" ينتشر في المناخ الرطب والمعتدل، خاصة خلال فصل الربيع، مشيرا إلى أن حدوث الإصابة يتطلب وجود تشققات أو خدوش أو ثقوب تسهّل دخول الفطر إلى النبات وتسرّع من انتشاره، حيث يهاجم الفطر الأزهار والدوابر والأفرع الحديثة والثمار.
ودعا رئيس شعبة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الوسطية، معين أبو قمر، المزارعين إلى متابعة الحملة والتعاون مع الكوادر الزراعية المتخصصة، لضمان الوصول إلى جميع المناطق المتضررة وتحقيق أهداف الحملة.
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