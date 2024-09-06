حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة في منطقتي الحصن وايدون

وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن الحملة شملت أيضا مصادرة البضائع المتواجدة على الأرض في بعض الطرق والجزر الوسطية؛ لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية والمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرر احالة موظفين في وزارة التربية الى التقاعد - اسماء
-
افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن
-
رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي
-
اتحاد شركات التأمين يختتم برنامجاً تدريبيا
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش
-
تحذير صارم من المستقلة للانتخاب : الحبس 6 اشهر مع الغرامة لهؤلاء
-
انطلاق البطولة العربية الثانية لصيد الأسماك بالعقبة
-
بالأسماء .. المناطق المتضررة بفصل التيار الكهربائي عن المملكة غداً السبت