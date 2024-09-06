حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة في منطقتي الحصن وايدون

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية بني عبيد حملة مشتركة مع مركز أمن بني عبيد لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة في منطقتي الحصن وايدون للحد من ظاهرة البيع العشوائي للبسطات والباعة المتجولين.

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