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حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة في منطقتي الحصن وايدون

حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة
حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة
الجمعة، 06-09-2024 06:48 م

الوكيل الإخباري-    نظمت بلدية بني عبيد حملة مشتركة مع مركز أمن بني عبيد لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة في منطقتي الحصن وايدون للحد من ظاهرة البيع العشوائي للبسطات والباعة المتجولين.

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وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن الحملة شملت أيضا مصادرة البضائع المتواجدة على الأرض في بعض الطرق والجزر الوسطية؛ لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية والمواطنين.

 
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