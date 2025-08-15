بلدية إربد تغلق جزءًا من شارع الملك الحسين لاستكمال أعمال صيانة

09:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742412 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى، إغلاق جزء من شارع الملك الحسين بن طلال يوم غد السبت لغايات استكمال أعمال صيانة الطريق. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد، غيث التل، أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 6 صباحًا، ولعدد محدود من الساعات.



وبين التل، أن الإغلاق سيشمل الجزء الواقع بين ميدان وصفي التل ولغاية الإشارة الواقعة على تقاطع الشارع مع شارع الملك عبد الله الثاني (إشارة الملكية).



ودعا التل، السائقين استخدام طرق بديلة خلال فترة الإغلاق، والتعاون لسلامة الجميع.

