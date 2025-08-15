الجمعة 2025-08-15 10:24 م
 

الجمعة، 15-08-2025 09:39 م
الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن الاحتياطيات الدولية لروسيا من النقد الأجنبي والذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10 مليارات دولار، لتصل إلى مستوى 686.4 مليار دولار.اضافة اعلان


وذكر المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن الزيادة جاءت نتيجة تحسن تقييم الأصول الأجنبية وتغير أسعار الصرف، يؤكد البنك على استمرار السياسة المالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قوة المراكز المالية للبلاد".
 
 
روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

