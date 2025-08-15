الجمعة 2025-08-15 10:24 م
 

احذروا السعال المستمر .. قد يكون إنذارا مبكرا لمرض خطير

الوكيل الإخباري-   قد يكون السعال المستمر، الذي لا تجد له تفسيرا واضحا، علامة على إصابتك بحالة خطيرة تسبب تندبا تدريجيا في أنسجة الرئتين وصعوبة متزايدة في التنفس.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن السعال المستمر قد يدل على الإصابة بالتليف الرئوي المجهول السبب (IPF)، وهو مرض لا علاج شافيا له حتى الآن، بحسب جمعية "التعامل مع التليف الرئوي" (APF)، لكن العلاجات المبكرة قد تبطئ من تطوره وتخفف من أعراضه.

الأعراض الشائعة:

ضيق التنفس.

السعال الجاف.

التعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

تغيّر شكل أطراف الأصابع (تعجّر الأصابع).

عوامل الخطر:

التقدم في العمر.

التاريخ العائلي.

التعرض الطويل لمهيجات الرئة مثل الدخان أو الغبار.

بعض الأدوية.

أمراض مناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

مرض الارتجاع المعدي المريئي.

وفيما يلي أنواع السعال في التليف الرئوي:

حاد: يستمر أقل من 3 أسابيع، وعادة يكون بسبب عدوى أو استنشاق مهيجات.

شبه حاد: من 3 إلى 8 أسابيع، وقد يكون نتيجة التعافي من عدوى أو الإصابة بأمراض مثل السعال الديكي أو السل.

مزمن: أكثر من 8 أسابيع، وهو شائع في الأمراض التنفسية المزمنة.

مقاوم: يستمر رغم العلاج.

وقد يكون السعال جافا مثيرا للحكة أو مصحوبا بالبلغم، وأحيانا يجمع بين الاثنين. ويمكن أن تحفزه عوامل مثل تغير درجة الحرارة أو الهواء الملوث أو الضحك أو التحدث أو ممارسة النشاط البدني.

وينصح الأطباء بالبحث عن أسباب أخرى تزيد السعال، مثل ارتجاع المريء أو مشكلات الجيوب الأنفية أو آثار الأدوية الجانبية أو التهابات وأمراض صدرية أخرى.

روسيا اليوم
 
 
