بلدية المفرق تواصل حملتها لإزالة البسطات والاعتداءات على الأرصفة

وقالت البلدية في بيان، إن هذه الإجراءات جاءت لضمان انسيابية حركة التسوق للمواطنين ودون عوائق، بما يحافظ على السلامة العامة.
وأكدت البلدية، ضرورة تعاون أصحاب المحال التجارية مع كوادرها دعمًا لجهود المبذولة نحو تنظيم السوق وتحسين الواقع المروري وبما يحافظ على جمالية مدينة المفرق.
