الفايز ينعى العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي

06:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742397 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية. اضافة اعلان





وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية والعمل العام، ولا سيما في مجلس الأعيان في إطار العمل التشريعي والوطني وإثراء المنظومة القانونية.



وأضاف الفايز، "إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".

