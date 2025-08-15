الجمعة 2025-08-15 07:52 م
 

268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص للبر والإحسان في بلاص بعجلون

الجمعة، 15-08-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري-  استفاد 268 مريضا من فعاليات اليوم الطبي المجاني المتخصص الذي نفذته حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ضمن برنامج "لمسة شفاء" اليوم الجمعة، في منطقة بلاص بمحافظة عجلون. وشارك فيه الفريق الطبي للحملة الذي يضم أطباء اختصاص وفنيين وأخصائيي تغذية وصيادلة.اضافة اعلان


وقال رئيس الفريق الطبي للحملة الدكتور نايف العبداللات إن تنفيذ الفعالية جاء في ظل نتائج الأيام الطبية في وقت سابق في المنطقة، كذلك بناء على دراسة احتياجات المنطقة الصحية المستندة إلى معلومات وزارة الصحة، بعدما أظهرت حاجة ملحة لتوفير خدمات استشارية وعلاجية متخصصة نتيجة لانتشار الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والسكري والتحسس/الربو، وفقر الدم الناتج عن السلوكيات غير الصحية في التغذية.

وشملت فعاليات اليوم الطبي تقديم خدمات للمراجعين حول الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وإجراء الفحص السريري، والتوعية الصحية، وتقديم استشارات التغذية، وصرف الأدوية للمرضى، مع التركيز على المصابين بالأمراض المزمنة.

وتسعى الحملة ضمن أهدافها للإسهام برفع الوعي الصحي وتعزيز الوقاية وتعديل نمط الحياة، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي في المناطق المستهدفة.
 
 
