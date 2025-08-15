268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص للبر والإحسان في بلاص بعجلون

وقال رئيس الفريق الطبي للحملة الدكتور نايف العبداللات إن تنفيذ الفعالية جاء في ظل نتائج الأيام الطبية في وقت سابق في المنطقة، كذلك بناء على دراسة احتياجات المنطقة الصحية المستندة إلى معلومات وزارة الصحة، بعدما أظهرت حاجة ملحة لتوفير خدمات استشارية وعلاجية متخصصة نتيجة لانتشار الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والسكري والتحسس/الربو، وفقر الدم الناتج عن السلوكيات غير الصحية في التغذية.
وشملت فعاليات اليوم الطبي تقديم خدمات للمراجعين حول الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وإجراء الفحص السريري، والتوعية الصحية، وتقديم استشارات التغذية، وصرف الأدوية للمرضى، مع التركيز على المصابين بالأمراض المزمنة.
وتسعى الحملة ضمن أهدافها للإسهام برفع الوعي الصحي وتعزيز الوقاية وتعديل نمط الحياة، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي في المناطق المستهدفة.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر
-
الفايز ينعى العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي
-
العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين ووفدًا قانونيًا
-
العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء
-
التربية تلغي قرار أسس القبول الأخيرة للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية
-
إربد: تطور ملحوظ في الخدمة الصحية بمستشفى الأميرة بسمة
-
تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر
-
السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها