51 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

06:30 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بوصول 51 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع (بينهم شهيدا انتشال)، و369 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,827 شهيدًا 155,275 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و250 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,898 شهيدًا وأكثر من 14,113 إصابة.



وحذرت من أن مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية سجلت حالة وفاة لطفلة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، من ضمنهم 107 أطفال.

