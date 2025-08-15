الجمعة 2025-08-15 07:51 م
 

51 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

51 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
51 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
 
الجمعة، 15-08-2025 06:30 م
الوكيل الإخباري-  أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بوصول 51 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع (بينهم شهيدا انتشال)، و369 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,827 شهيدًا 155,275 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و250 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,898 شهيدًا وأكثر من 14,113 إصابة.

وحذرت من أن مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية سجلت حالة وفاة لطفلة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، من ضمنهم 107 أطفال.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أكثر من 200 قتيل بفيضانات شمالي باكستان

عربي ودولي أكثر من 200 قتيل بفيضانات شمالي باكستان

1760 شخصا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في غزة منذ أواخر أيار

فلسطين 1760 شخصا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في غزة منذ أواخر أيار

268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص للبر والإحسان في بلاص بعجلون

أخبار محلية 268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص للبر والإحسان في بلاص بعجلون

51 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين 51 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر

روسيا: تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري

أسواق ومال روسيا: تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري

الفايز ينعى العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي

أخبار محلية الفايز ينعى العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي

العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين ووفدًا قانونيًا

أخبار محلية العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين ووفدًا قانونيًا



 
 





الأكثر مشاهدة