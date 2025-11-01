السبت 2025-11-01 07:43 م
 

حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
إربد
 
السبت، 01-11-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري-    نظمت الجالية السنغافورية في الأردن، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات مخيم إربد وسكن "إنجل" للطالبات، اليوم السبت، حملة لتوزيع طرود خيرية للأسر المحتاجة في مخيم إربد.

وقالت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، خلال رعايتها للحملة، إن هذه المبادرة تجسد معاني التآخي الإنساني والتكافل الاجتماعي، وتعكس عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، مؤكدة أهمية دعم الأسر المحتاجة وتمكينها، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.


وأشادت الجراح، بجهود الجالية السنغافورية الدارسة بالأردن وتعاونها في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدة أن هذه الجهود مستمرة على مدار العام ولا تقتصر على نشاط واحد.

 
 
