حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد

وقالت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، خلال رعايتها للحملة، إن هذه المبادرة تجسد معاني التآخي الإنساني والتكافل الاجتماعي، وتعكس عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، مؤكدة أهمية دعم الأسر المحتاجة وتمكينها، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشادت الجراح، بجهود الجالية السنغافورية الدارسة بالأردن وتعاونها في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدة أن هذه الجهود مستمرة على مدار العام ولا تقتصر على نشاط واحد.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر
-
الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء
-
إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية
-
بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" اعتبارا من الاثنين
-
اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت
-
إدراج محمية العقبة البحرية على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
-
مؤتمر طبي يوصي بتوسيع تدريب الأطباء الأردنيين بالمملكة المتحدة