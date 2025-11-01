حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد

الوكيل الإخباري- نظمت الجالية السنغافورية في الأردن، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات مخيم إربد وسكن "إنجل" للطالبات، اليوم السبت، حملة لتوزيع طرود خيرية للأسر المحتاجة في مخيم إربد.

وقالت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، خلال رعايتها للحملة، إن هذه المبادرة تجسد معاني التآخي الإنساني والتكافل الاجتماعي، وتعكس عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، مؤكدة أهمية دعم الأسر المحتاجة وتمكينها، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.