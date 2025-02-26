 
الأربعاء 2025-02-26 05:29 م
 

حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
الأربعاء، 26-02-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة لمداخل محافظة الطفيلة، بمشاركة دوائر ومؤسسات رسمية وأهلية وبلدية الطفيلة، والجمعيات البيئية، والجامعات، والأندية الرياضية، ومبادرة "كون"، والشرطة المجتمعية.

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وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وترسيخ العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، إلى جانب زراعة حزام أخضر من الأشجار الحرجية.

 
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