حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة لمداخل محافظة الطفيلة، بمشاركة دوائر ومؤسسات رسمية وأهلية وبلدية الطفيلة، والجمعيات البيئية، والجامعات، والأندية الرياضية، ومبادرة "كون"، والشرطة المجتمعية.

اضافة اعلان