حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وترسيخ العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، إلى جانب زراعة حزام أخضر من الأشجار الحرجية.
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