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حوارية بالعقبة بعنوان "تعزيز الديمقراطية والشفافية خلال العملية الانتخابية"

محافظة العقبة
محافظة العقبة
الإثنين، 02-09-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة العقبة اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "الانتخابات ودور المركز الوطني لحقوق الإنسان: تمكين ورقابة" .

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وتهدف الورشة إلى التعريف بدور المركز في تعزيز الديمقراطية والشفافية خلال العملية الانتخابية، وبحقوق المواطن في قانوني الانتخاب والأحزاب، بمشاركة شبابية ومجتمعية واسعة في مقر الهيئة.


وأشار مفوض التعزيز بالوكالة في المركز الدكتور نضال مقابلة، إلى دور المركز في مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها واستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تُرتكب خلال العملية الانتخابية، وتطرق إلى المحاور المتعلقة بآليات تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية.


وبين رئيس قسم وحدة التدريب والتوعية في المركز عمر بني مصطفى، أن الجلسة تعكس التزام المركز بتمكين الشباب والمجتمع المحلي من خلال التثقيف والتوعية بقضايا حقوق الإنسان والانتخابات، بما يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي يتمتع بالحرية والعدالة.


وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن الجلسة تأتي ضمن جهد الهيئة في بناء شراكات حقيقية لنشر الوعي بقوانين الانتخاب والأحزاب، والمساهمة في تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب وإشراكهم في مختلف القضايا المحلية، وربطهم مع مراكز الخبرة وصناع القرار لقيادة حوار شامل يسلط الضوء على التحديات الوطنية الماثلة.


وتأتي الحوارية كجزء من مبادرة المركز الوطني لحقوق الإنسان لتنفيذ سلسلة جلسات في مختلف محافظات المملكة لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، ودور المركز في الانتخابات ومراقبتها.

 
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