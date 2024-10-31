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خريطة تظهر مركز ونطاق الزلزال الذي هز جنوب خليج العقبة - صورة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 09:21 ص

الوكيل الإخباري - نشر مرصد الزلازل الأردني صورة تظهر موقع حدوث الزلزال الذي وقع صباح اليوم جنوب خليج العقبة.

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وكان سجل مرصد الزلازل الأردني، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمّان، زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وبعمق 6 كم، جنوب خليج العقبة.

وبيّن المرصد الأردني أن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و 9 كلم من شرق شرم الشيخ، ووقع على فالق البحر الميت كما تظهره الصورة. 

وتاليا الصورة:

 


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