خريطة تظهر مركز ونطاق الزلزال الذي هز جنوب خليج العقبة - صورة

وبيّن المرصد الأردني أن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و 9 كلم من شرق شرم الشيخ، ووقع على فالق البحر الميت كما تظهره الصورة.
وتاليا الصورة:
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