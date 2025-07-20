دخول نيزك المفرق في سجل النيازك العالمية

وقال زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الفلكي الأردني عماد مجاهد: إن النيزك عُثر عليه المواطن محمد شلاش عام 2022، بعد أن لاحظ حجرًا مختلفًا في صفاته عن الصخور المحيطة، ليتم بعد فحصه في مختبر النيازك الإسباني التأكد من أنه نيزك صخري "كوندريت" من نوع L5.
وأضاف أن بإمكان أي شخص الدخول إلى موقع منظمة النيازك العالمية، ثم اختيار اسم الأردن من قائمة البلدان، فتظهر جميع النيازك التي عُثر عليها في الأردن، وأهمها نيزك مدينة المفرق.
وأشار إلى أن النيزك القمري الذي عُثر عليه المواطن مؤيد العتوم قبل ثلاثة شهور في وادي رم، سَيُسجَّل في نشرة النيازك العالمية خلال الصيف الحالي ليتم اعتماده دوليًا.
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