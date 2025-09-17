الأربعاء 2025-09-17 12:15 م
 

دهس طفل أثناء عبوره أمام باص مدرسي في عمّان

الأربعاء، 17-09-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري- تعرض طالب مدرسة يبلغ من العمر أربعة أعوام، لإصابة بليغة إثر حادث دهس من قبل باص نقل طلاب في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، أثناء عبوره الطريق من أمام الباص ذاته، بحسب إدارة السير.

وبيّن مندوب إدارة السير، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الباص لم يتأكد من عبور الطفل الطريق بأمان، ولم يتابع استكماله قطع الشارع، ما أدى إلى دهسه.


وأشار إلى أن الحادث وقع نتيجة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، مؤكدا ضرورة التزام سائقي باصات المدارس بالتوقف أقصى يمين الطريق في مكان غير معيق لحركة السير عند تحميل وتنزيل الطلبة، والتأكد من تسليمهم لذويهم بشكل آمن قبل التحرك.

 
 
