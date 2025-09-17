دهس طفل أثناء عبوره أمام باص مدرسي في عمّان

الوكيل الإخباري- تعرض طالب مدرسة يبلغ من العمر أربعة أعوام، لإصابة بليغة إثر حادث دهس من قبل باص نقل طلاب في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، أثناء عبوره الطريق من أمام الباص ذاته، بحسب إدارة السير.

وبيّن مندوب إدارة السير، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الباص لم يتأكد من عبور الطفل الطريق بأمان، ولم يتابع استكماله قطع الشارع، ما أدى إلى دهسه.