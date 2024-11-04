دوام "الأردنية" من 8.30 صباحا وحتى الرابعة عصرا

05:48 م

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أن تكون ساعات الدوام الرسمي للموظفين والإداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها الإدارية من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 5/11/2024 باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك فيتم تنسيق دوامها مع إداراتها مباشرة. اضافة اعلان

