دورات وأنشطة متنوعة في لواءي الكورة والوسطية

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية شباب محافظة اربد والمراكز التابعة لها في لواءي الكورة والوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

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ونفذ مركز شابات جديتا عرضا مسرحيا بعنوان مخاطر التواصل الاجتماعي على الفتيات، للفئة العمرية 12-14 عاما، بحضور 20 مشاركة، بهدف التوعية بهذه المخاطر وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية، تفاديا للوقوع في المشكلات الاجتماعية، حيث تم تدريبهم على تمثيل شخصيات تم استدراجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانب آخر، نظم مركز شباب الوسطية وضمن خطة نشاطاته لشهر أيلول، ندوة بعنوان "مخاطر الجرائم الإلكترونية" بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.



وتم توضيح مفهوم الجريمة الإلكترونية وخطورة انتشارها وطريقة الوقاية منها، وبيان مدى التأثير السلبي لاستخدامها الخاطئ ونتائجها الكارثية العامة على الأفراد والمجتمعات، كما تم التطرق لمفهوم الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم التصديق أو المساعدة في نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وأخذ المعلومة أو الخبر من المصادر الحكومية الموثوقة.