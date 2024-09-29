دورات وأنشطة متنوعة في لواءي الكورة والوسطية

ونفذ مركز شابات جديتا عرضا مسرحيا بعنوان مخاطر التواصل الاجتماعي على الفتيات، للفئة العمرية 12-14 عاما، بحضور 20 مشاركة، بهدف التوعية بهذه المخاطر وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية، تفاديا للوقوع في المشكلات الاجتماعية، حيث تم تدريبهم على تمثيل شخصيات تم استدراجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، نظم مركز شباب الوسطية وضمن خطة نشاطاته لشهر أيلول، ندوة بعنوان "مخاطر الجرائم الإلكترونية" بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.
وتم توضيح مفهوم الجريمة الإلكترونية وخطورة انتشارها وطريقة الوقاية منها، وبيان مدى التأثير السلبي لاستخدامها الخاطئ ونتائجها الكارثية العامة على الأفراد والمجتمعات، كما تم التطرق لمفهوم الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم التصديق أو المساعدة في نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وأخذ المعلومة أو الخبر من المصادر الحكومية الموثوقة.
وتم الإشارة إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت بازدياد واضح نتيجة لزيادة عدد مستخدمي الانترنت، وأن الجرائم الإلكترونية التي ترتكب تشمل جرائم السرقة والاحتيال والمخالفة للنظام العام والآداب العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة و "الفاو" توقعان اتفاقية لمعالجة ندرة المياه
-
لتجنب الاحتيال المالي .. تحذير من الضمان الاجتماعي للمواطنين
-
موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات .. تفاصيل
-
الغذاء والدواء توافق على تسجيل 63 صنف دوائي جديد
-
أمثال شعبية ارتبطت بموسم قطف الزيتون في الأردن .. تعرف عليها
-
التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم
-
يحل لشهرين.. ضيف "غير مخيف" يصل سماء الأردن الليلة
-
235 % زيادة الحوادث السيبرانية في النصف الأول