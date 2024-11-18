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دورة في عجلون حول البيئة والتغير المناخي

عجلون
عجلون
الإثنين، 18-11-2024 08:15 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير مديرية حماية البيئة في محافظة عجلون المهندس نزار حداد، اليوم الاثنين، دورة تدريب مدربين في مجال البيئة والتغير المناخي لمعلمي المدارس بتنظيم من جمعية البيئة الأردنية وبدعم من السفارة الفرنسية.

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وقال حداد إن مثل هذه الدورات لها أهمية كبيرة في تعزيز الأنشطة البيئية، والقدرة على تصميم استراتيجيات فعّالة للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه.


وقدم المدرب معن نصايره شرحا عن الدورة التي تشتمل على العديد من المحاور منها الاتصال والتواصل وكيفية التدريب وتدريب المدربين وخطة الدورة التدريبية وعناصرها والتنمية المستدامة والعوامل التي تؤثر في السلوك البيئي والإدارة البيئية والتغير المناخي.

 
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