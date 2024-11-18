دورة في عجلون حول البيئة والتغير المناخي

الوكيل الإخباري- افتتح مدير مديرية حماية البيئة في محافظة عجلون المهندس نزار حداد، اليوم الاثنين، دورة تدريب مدربين في مجال البيئة والتغير المناخي لمعلمي المدارس بتنظيم من جمعية البيئة الأردنية وبدعم من السفارة الفرنسية.

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وقال حداد إن مثل هذه الدورات لها أهمية كبيرة في تعزيز الأنشطة البيئية، والقدرة على تصميم استراتيجيات فعّالة للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه.