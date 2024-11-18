دورة في عجلون حول البيئة والتغير المناخي

وقال حداد إن مثل هذه الدورات لها أهمية كبيرة في تعزيز الأنشطة البيئية، والقدرة على تصميم استراتيجيات فعّالة للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه.
وقدم المدرب معن نصايره شرحا عن الدورة التي تشتمل على العديد من المحاور منها الاتصال والتواصل وكيفية التدريب وتدريب المدربين وخطة الدورة التدريبية وعناصرها والتنمية المستدامة والعوامل التي تؤثر في السلوك البيئي والإدارة البيئية والتغير المناخي.
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