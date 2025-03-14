رؤساء جامعات يدعون إلى الاعتماد على الأدوار التربوية للحد من خطاب الكراهية

الوكيل الإخباري- دعا مختصون تربويون من رؤساء الجامعات الأردنية إلى ضرورة تفعيل أدوار العملية التربوية في الحد من بروز مفهوم خطاب الكراهية، عن طريق توجيه الشباب نحو الحوار القائم على النقد البناء، والاستناد للدراية والمعرفة في التعامل مع القضايا الوطنية والمحورية.

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وقالوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ومع التزايد الملحوظ لاستخدام خطاب الكراهية عالميًا والتحريض على العنف ورفض الآخر والدعوة لنبذه، ترتفع خطورة الإبقاء على عوامل التماسك الاجتماعي والتسامح والمحبة والسلام بين البشر.