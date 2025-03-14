رؤساء جامعات يدعون إلى الاعتماد على الأدوار التربوية للحد من خطاب الكراهية

وقالوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ومع التزايد الملحوظ لاستخدام خطاب الكراهية عالميًا والتحريض على العنف ورفض الآخر والدعوة لنبذه، ترتفع خطورة الإبقاء على عوامل التماسك الاجتماعي والتسامح والمحبة والسلام بين البشر.
وقال رئيس جامعة جرش الدكتور محمد الخلايلة، إن مواجهة خطاب الكراهية واجتثاثه قبل أن يصبح ظاهرة اجتماعية خطرة، يحتاج إلى التصدي لهذه اللغة العدائية التي تهدد الهويات الوطنية الجامعة، والتكافل الاجتماعي بين البشر وتعمل على إثارة الفتن التي قد تصل إلى اراقة الدماء والعنف وتهديد الأمن المجتمعي والقيم الاجتماعية التي تكونت وبنيت على أساس متين قوامه العدالة والاحترام والمساواة.
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