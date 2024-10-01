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رئيس الأركان: العلاقات الأردنية الكورية راسخة

الحنيطي خلال استقباله السفير | من المصدر
الحنيطي خلال استقباله السفير | من المصدر
الثلاثاء، 01-10-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، السفير الكوري الجنوبي "كيم بيلوو" والملحق الدفاعي في عمّان.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، والتحديات والصعوبات التي تواجهها وسبل توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على متانة العلاقات الراسخة التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، خاصةً في الجانب العسكري، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار البلدين الصديقين ويسهم في مواجهة التهديدات الأمنية والتنسيق المكثف لتبادل المعلومات والخبرات العسكرية.
من جانبه، عبر السفير الكوري عن تقديره للدور الأردني المميز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
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