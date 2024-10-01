رئيس الأركان: العلاقات الأردنية الكورية راسخة

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، السفير الكوري الجنوبي "كيم بيلوو" والملحق الدفاعي في عمّان.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، والتحديات والصعوبات التي تواجهها وسبل توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.