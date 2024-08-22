رئيس التشريفات الملكية يزور متحف الطوابع البريدية ويستعرض الوثائق التاريخية للمملكة

وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، تجول أبو تايه، في المتحف برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومديرتها بالوكالة هنادي الطيب، للاطلاع على الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة، وصولا إلى المملكة.
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