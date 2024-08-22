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رئيس التشريفات الملكية يزور متحف الطوابع البريدية ويستعرض الوثائق التاريخية للمملكة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الخميس، 22-08-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس التشريفات الملكية عودة أبو تايه، خلال زيارته لشركة البريد الأردني، على متحف الطوابع البريدية والوثائق الرسمية في الشركة.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، تجول أبو تايه، في المتحف برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومديرتها بالوكالة هنادي الطيب، للاطلاع على الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة، وصولا إلى المملكة.

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جانب من الزيارة

أخبار محلية رئيس التشريفات الملكية يزور متحف الطوابع البريدية ويستعرض الوثائق التاريخية للمملكة

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