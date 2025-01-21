رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة وزير الإغاثة الفلسطيني

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، في عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأعرب العيسوي عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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