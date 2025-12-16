رئيس الوزراء الهندي: زيارتي للأردن ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والازدهار

وقال مودي في تغريدة على موقع (إكس) أثناء مغادرته الأردن: "لقد عززت مناقشاتنا الشراكة بين الهند والأردن في مجالات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والتحول الرقمي، والتبادلات الثقافية، والتعاون في مجال التراث."
وأضاف مودي أن النتائج التي تم تحقيقها بين البلدين خلال زيارته ستفتح آفاقاً جديدة للتقدم والازدهار.
