رئيس الوزراء الهندي: زيارتي للأردن ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والازدهار

01:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757471 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى الأردن بأنها كانت مثمرة للغاية، مقدماً شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولشعب الأردن على صداقتهم الاستثنائية. اضافة اعلان





وقال مودي في تغريدة على موقع (إكس) أثناء مغادرته الأردن: "لقد عززت مناقشاتنا الشراكة بين الهند والأردن في مجالات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والتحول الرقمي، والتبادلات الثقافية، والتعاون في مجال التراث."



وأضاف مودي أن النتائج التي تم تحقيقها بين البلدين خلال زيارته ستفتح آفاقاً جديدة للتقدم والازدهار.

تم نسخ الرابط





