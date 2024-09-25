رئيس الوزراء : سنعمل على معالجة هذه القضايا خلال اسابيع

واضاف عبر منصة «إكس» : "الملاحظات التي سمعتها في دير علّا وغور الصافي من المواطنين والمستثمرين مهمة وضرورية في قراراتنا وسياساتنا. سنعمل على معالجة عدد من الاحتياجات خلال أسابيع قليلة وضمان عدم التأخر في تنفيذ المتطلبات الأخرى خلال الأشهر المقبلة " .
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الأوراق المالية تحذر من التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة حرس الحدود الخامسة ويصدر توجيهات
-
الملك يجتمع برؤساء شركات وممثلي جامعات أمريكية
-
اعلان صادر عن مديرية الامن العام
-
انطلاق فعاليات مهرجان السمح الثاني في منطقة الجفر
-
"الأمانة" تختتم أولى ورشاتها التدريبية حول تعزيز قدرات الاستجابة للأزمات
-
تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم إسمها