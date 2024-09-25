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رئيس الوزراء : سنعمل على معالجة هذه القضايا خلال اسابيع

جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 25-09-2024 08:55 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مساء اليوم ان من واجبنا أن نكون بين المواطنين، فمهمتنا خدمتهم.

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واضاف عبر منصة «إكس» : "الملاحظات التي سمعتها في دير علّا وغور الصافي من المواطنين والمستثمرين مهمة وضرورية في قراراتنا وسياساتنا. سنعمل على معالجة عدد من الاحتياجات خلال أسابيع قليلة وضمان عدم التأخر في تنفيذ المتطلبات الأخرى خلال الأشهر المقبلة " .

 
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