رئيس الوزراء: قرارات اليوم لا تُؤجل وعملَ اليوم يرسم المستقبل

وأضاف عبر انستقرام أن "عملُنا الحكومي يستند إلى رؤية التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وبرامجنا بمجملها بُنيت لأجل الشباب وضمان فرص أفضل لهم ليكونوا أقوى منّا، وأقدر منا، وأكفأ منّا، ويواصلوا بناء الأردن العظيم في مئويته الثانية".
وتابع “نعمل على كلّ ما أعلنّاه والتزمنا فيه بأقصى طاقتنا، مدركين تماماً أنّ قرارات اليوم لا تُؤجل، وأن عملَ اليوم يرسم المستقبل”.
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