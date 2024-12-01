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رئيس الوزراء: قرارات اليوم لا تُؤجل وعملَ اليوم يرسم المستقبل

جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
الأحد، 01-12-2024 09:09 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إنه قدّم اليوم البيان الوزاري للحكومة طلباً لثقة مجلس النواب، مرتكزين على رؤية واضحة وطموحة بأهداف وبرامج محددة.

وأضاف عبر انستقرام أن "عملُنا الحكومي يستند إلى رؤية التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وبرامجنا بمجملها بُنيت لأجل الشباب وضمان فرص أفضل لهم ليكونوا أقوى منّا، وأقدر منا، وأكفأ منّا، ويواصلوا بناء الأردن العظيم في مئويته الثانية".

وتابع “نعمل على كلّ ما أعلنّاه والتزمنا فيه بأقصى طاقتنا، مدركين تماماً أنّ قرارات اليوم لا تُؤجل، وأن عملَ اليوم يرسم المستقبل”.

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وقدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان البيان الوزاري للحكومة لطلب نيل ثقة مجلس النواب على أساسه وذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي .

 
gnews

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