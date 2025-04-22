رئيس الوزراء من عجلون: صبر الدولة ليس محل اختبار، والوطن هو القضية الأولى

وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة عجلون: "هذه الدولة لا يُختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت. الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء".
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