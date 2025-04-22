الثلاثاء 2025-04-22 11:55 ص
 

رئيس الوزراء من عجلون: صبر الدولة ليس محل اختبار، والوطن هو القضية الأولى

رئيس الوزراء جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
 
الثلاثاء، 22-04-2025 09:56 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الدولة الأردنية لا يُختبر صبرها، ولا تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها بالشعارات أو الشعبوية، مشددًا على أن سلامة الأردنيين واستقرار الوطن تتقدّم على أي اعتبار.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة عجلون: "هذه الدولة لا يُختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت. الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء".
 
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