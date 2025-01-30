رئيس الوزراء يؤكّد ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة للاجئين السوريين

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المفوَّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور الأردن في إطار جولة شملت سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين – تركيا ولبنان.

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وأكَّد رئيس الوزراء أهمية الشراكة بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في توفير الخدمات الأساسية لهم، مشدّداً على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة لهم والعمل على تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة إلى بلدهم.