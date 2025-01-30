رئيس الوزراء يؤكّد ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة للاجئين السوريين

وأكَّد رئيس الوزراء أهمية الشراكة بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في توفير الخدمات الأساسية لهم، مشدّداً على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة لهم والعمل على تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة إلى بلدهم.
وجرى التأكيد على الدور المهم للمفوضيَّة في تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة للاجئين السوريين في بلدهم، واستدامة الدَّعم المقدَّم لهم في دول اللجوء.
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