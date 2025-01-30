 
الخميس 2025-01-30 03:44 م
 

رئيس الوزراء يؤكّد ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة للاجئين السوريين

جعفر حسان
جعفر حسان
الخميس، 30-01-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المفوَّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور الأردن في إطار جولة شملت سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين – تركيا ولبنان.

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وأكَّد رئيس الوزراء أهمية الشراكة بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في توفير الخدمات الأساسية لهم، مشدّداً على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة لهم والعمل على تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة إلى بلدهم.


وجرى التأكيد على الدور المهم للمفوضيَّة في تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة للاجئين السوريين في بلدهم، واستدامة الدَّعم المقدَّم لهم في دول اللجوء.

 
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