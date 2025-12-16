رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير ضمن محافظة البلقاء، بدأها من مركز صحي صافوط.

