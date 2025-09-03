رئيس الوزراء يستقبل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية

09:52 ص

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حسن بن معجب الحويزي.





وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، والحرص المشترك على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وتناول اللقاء أهمية انعقاد ملتقى الأعمال الأردني - السعودي، الذي تنطلق أعماله في عمّان اليوم، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، ودوره في استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين الشقيقين، بما شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.



وأكد رئيس الوزراء أهمية إدامة التواصل وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين، لما لذلك من أهمية في توفير بيئة داعمة للأعمال، وتحفيز المبادرات الاقتصادية المشتركة، وكذلك تيسير التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات التي تنعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.



بدوره، قدّم رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الشكر للمملكة على استضافة هذا الملتقى المهم، مشيرًا إلى حرص القطاع الخاص السعودي على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في كلا البلدين.



ويشارك في الملتقى وفد سعودي كبير، يضم مجموعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين برئاسة الحويزي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تشمل وزارات الاقتصاد، والصناعة، والاستثمار، والهيئة العامة للتجارة.