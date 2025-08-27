الأربعاء 2025-08-27 07:00 م
 

رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين

الأربعاء، 27-08-2025 06:30 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، وزيرة التَّعاون الدَّولي والتَّنمية الألمانيَّة ريم العبلي-رادوفان والوفد المرافق لها.اضافة اعلان


وجرى خلال اللّقاء التأكيد على أهميَّة تعزيز التَّعاون بين البلدين الصَّديقين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والتنمويَّة، والبناء على نتائج الزّيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى برلين نهاية تمُّوز الماضي والمباحثات التي أجراها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

كما بحث اللّقاء تطوُّرات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها المختلفة، خصوصاً الكارثة الإنسانيَّة في قطاع غزَّة، وضرورة وقف الحرب، وتكثيف جهود الاستجابة الدَّولية لإيصال المساعدات الإغاثيَّة للقطاع بشكل كافٍ ومستدام ودون إعاقة.

وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
 
 
